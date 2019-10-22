"Що відбувається?": Євросоюз намагається прояснити ситуацію із "брекзитом" [ Редактировать ]
Нові перипетії "брекзиту". До розлучення Британії з ЄС 9 днів, але досі незрозуміло, чи відбудеться воно взагалі. Чому Лондон гальмує справу і як до цього ставляться в Брюсселі - розповість Світлана Чернецька.
І знову доля "брекзиту" в руках британського парламенту. Саме від депутатів залежить, чи вийде країна з ЄС в останній день жовтня. Втім, вони не квапляться. Спочатку хочуть ухвалити всі необхідні закони, щоб забезпечити безболісне розлучення.
"Ми всі знаємо: поспішиш - людей насмішиш. Але тут ідеться не просто про якийсь пересічний закон, а про політичну перебудову країни. Тож усе має бути зроблено ґрунтовно, а не поквапом", - говорить Джустін Грінінг, депутат парламенту Великої Британії.
За всім, що відбувається у британському парламенті пильно стежить уся Європа. Розгубленість у країнах ЄС навіть не приховують. Адже минулого тижня нарешті вдалося укласти угоду з "брекзиту". І здавалося б, кінець цієї епопеї вже близько.
"Стає дедалі важче зрозуміти, що ж насправді відбувається в Лондоні. Очевидно, уряд не має достатньої підтримки в парламенті. Але ми потребуємо рішення, і якнайшвидше, щоб кожна сторона розуміла, за що бореться. Британії слід бути відповідальнішою", - говорить Петер Альтмаєр, міністр економіки Німеччини.
Попри все, ратифікація угоди з Брекзиту в Брюсселі йде повним ходом. Паралельно тривають консультації між країнами щодо перенесення дати виходу. Адже вихідними тут отримали два листи з Лондона. Один з офіційним проханням про відтермінування без підпису прем'єр-міністра. А другий - з його підписом - про безглуздість чергової зміни дати.
"Насамперед ми чекаємо пояснень від Британії щодо наступних кроків. Зі свого боку, ми, звісно, дуже ретельно стежимо за подіями в Лондоні", - говорить Міна Андрєєва, речниця Єврокомісії.
Тим часом у Шотландському суді вирішують - чи законною була тактика прем'єра щодо надсилання двох листів до Брюсселя. Адже технічно він виконав букву закону і попросив відтермінувати Брекзит. Але на ділі схитрив, надіславши листа навздогін. Із поясненням, що перенесення дати лише нашкодить.
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