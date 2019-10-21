Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО [ Редактировать ]
В понедельник, 21 октября, назначили советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Им стал шоумен Сергей Сивохо. Соответствующую информацию он опубликовал на своей странице в Facebook.
В посте Сергей опубликовав фотографию своего удостоверения за подписью Алексея Данилова.
"Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", - написал Сивохо.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. А также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.
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