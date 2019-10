Cборная Украины по футболу / Фото: instagram.com/ffukraine/

Сборная Украины по футболу после фантастической победы над Португалией (2:1) триумфально вышла на Евро-2020. И не менее ярко спортсмены отпраздновали в раздевалке историческое достижение. Об этом рассказал Николай Васильков в интервью expres.online.

"Мы праздновали выход на Евро до пяти утра. В раздевалке администратор сборной откупорил большую бутылку шампанского, брызгами намочил футболистов и тренеров!", - поведал советник Андрея Шевченко по медийным вопросам.

Затем команда отправилась в отель, где в особой семейной атмосфере продолжилось пирствование.

"Конечно, тренеры позволили футболистов выпить спиртное. На столах было пиво, вино. Первым тост сказал Андрей Шевченко, поблагодарил команду за проделанную работу. Затем теплые слова мы услышали от Андрея Пятова, Евгения Коноплянки, Руслана Малиновского.

Ребята вспомнили трудные времена, которые им пришлось пережить, бешеную критику, которая звучала в их адрес в начале сотрудничества с новым тренером. На праздновании футболисты были, как никогда, возвышенные, братались между собой. Была очень домашняя атмосфера, так, как будто за столом праздновала большая семья", - добавил Васильков.

