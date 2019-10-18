Європейський прорив українських футболістів. Давно у нас в країні не відчувався такий переможний спортивний настрій. Як вибороли путівку на Євро-2020? Хто потенційні суперники нашої збірної? Та яких ще перемог очікувати? Про все це - Богдан Вербицький.

Україна на Єврочемпіонаті 2020. Цього тижня від футболу фанатіли всі. А наша перемога над Португалією з непереможним Роналду стала топ-новиною.

За три тури до кінця відбору, Україна лідер групи. Та щоб вийти у фінал нам треба було спочатку обіграти Литву.

"Если вы даже говорите, что это 99,9, то для меня это не так. И это настроение я передаю ребятам. Прежде всего потому что у них есть отвественность перед болельщиками", - говорить Андрій Шевченко, головний тренер національної збірної України з футболу.

Із литовцями українці зійшлися ось тут, на стадіоні в Харкові. І хоча суперник не надто сильний, і уболівальники вірять у перемогу, на матчі ажіотаж. Скріна фани розтягують величезний банер завдовжки два сектори! І закликають збірну прийняти бій. Далі чи не головна несподіванка матчу. Музична.

Прикольний Дзідьо, відомий веселими попсовими піснями, забиває академічний вокальний гол! Українці від його співу у захваті, футболісти - заряджені на перемогу. А сам Діздзьо навіть готовий стати футбольним талісманом.

"Мене друзі запросили на "Арену Львів". І тоді було пять ноль. хаха. Я кажу як так?" - говорить Дзідзьо.

Мотивація від фанів та "фартовість" Дзідзьо роблять своє. Після фінального свистка - на табло 2:0.

Та це була лише розминка.

"Значит, ребят. Нас ждет полный стадион в Киеве. Для нас это самая важная игра. Хороший соперник, чемпионы Европы, чемпионы нешнл лиг, какая еще лучше будет мотивация. Давайте, спокойненько сейчас готовимся".

А готуватися було до чого. Бій із поругальцями справа честі. Обидві збірні боролися за першу сходинку в групі. А це можливість отримати легших суперників у фіналі. Та й сама дата матчу зобов'язувала. Поєдинок призначений на 14 жовтня, день захисника України.

"Для нас это очень важный праздник. Вообще для всех жителей Украины. Мы с большим уважением и восхищением относимся ко всем защитникам нашей страны", - говорить Андрій Шевченко, головний тренер національної збірної України з футболу.

Чемпіони Європи, переможці Ліги Націй. Титуловані португальці прибули до Києва ще в суботу. Найбільша увага, звісно, прикута до нього. Фанати натовпом чекають на Криштіано Роналду біля готелю.

Журналісти - засипають питаннями.

"Його зустрічали сотні людей в аерпороту. Сотні людей біля стадіону, чи робить Кріштано будь який матч особливим? - Андрея Николаивича тоже в аеропорту больше ста людей встречает".

А от для українських футболістів - Роналду - це ще один привід пожартувати!

"Як він зіграв проти кріша, от Коля. Як ти оціниш? - Ахахаха. Та он стоял под раздевалкой 30 минут, шоб автограф взять".

"Я так був у шоці. Коли я дізнався шо це буде Роналлду. Я був дуже радий, що я з ним виходив".

Це Сашко. І після матчу з португальцями він теж знаменитість.

"Він просто мене взяв за руку і ми пішли. Ну він мені здався таким класним, такий в червоній спортивці, спортивному костюмі, а ззаді у нього на футболці сімьорка", - говорить Сашко.

Вийти на поле з Роналду для Сашка, як і для мільйонів хлопчиків усього світу, було заповітною мрією. Любов до футболу малому прищепив батько - Сергій Цимбал, який загинув на фронті. 2014 року чоловік пішов на війну, і не повернувся з Дебальцева. Тоді Сашку було лише чотири

"Ну я його трохи пам'ятаю, і він схожий на мене. Коли я був малий, він мені грав на гітарі. У нас була в дворі така тіпа лєстніца яка вела до футбола. Ми залізали, і злізали ну на поле. Він свою команду назвав "Промені", - говорить Сашко Цимбал.

Як і батько, Сашко теж любить грати у футбол. Тільки не стояти на воротах. Краще вже бігати, як Роналду.

"Я одного разу стояв на полі, у нас була фізкультура в школі, я був на воротах, ну я дуже довго там стояв. Так шо мені подобається бігати".

Та яким би зірковим не був Криштіано, вболівав малий Сашко, звісно, за жовто-синіх. Зрештою, як і майже сімдесят тисяч людей на Олімпійському.

"Я побачив дуже багато людей, які взяли такі прапори і були такими дуками".

Перед початком матчу - символічна пісня. І вже з перших хвилин українці беруть м'яч під контроль. І забивають гол.

Поки іменитий суперник оговтується, українці - забивають ще один.

Тисячі вболівальників ревуть на трибунах, мільйони перед телевізорами! Португальців не рятує навіть рефері та пенальті. Результат - 2:1.

Святкують спочатку на полі, потім у роздягальні. Після матчу на хвилі емоцій автори перемоги виходять до журналістів.

"Очень много эмоций. Я счастлив и прежде всего хочу поблагодарить всю Украину, город Киев за такую поддержку. Я думаю, что стадион дал тот импульс футболистам, когда посдедние 15 минут мы остались в десятером. И при счете 2-1 я увидел действительно настоящих львов", - говорить Андій Шевченко, головний тренер національної збірної України з футболу.

"Тренер сказав: "треба віддатися по максимум кожному футболісту". І всі це робили на футбольному полі. Когось хватило на більше, когось трошки менше, як мене. Хочу привітати захисників. Сьогодні великий празник. І ця перемога для них, без них не було б цього матчу", - говорить Роман Яремчук, нападник національної збірної України з футболу.

"Як вам Роналду? - Таке собі, знаєте. Наший Миколенко його з'їв як цибульку на сніданок".

Далі наші хлопці мають зійтися на полі з сербами. Утім, результат матчу не важливий. Бо українці вже "забронювали" за собою перше місце. Головне питання, як збірна виступить на Євро?

"Потенциал у этой команды есть. Значит задачи будем ставить уже прямо перед Евро, когда мы будем иметь полную комплектацию команд, и будем знать с чем мы едем туда".

Жеребкування фінального етапу Чемпіонату Європи відбудеться 30 листопада. В групу до українців може потрапити Німеччина, або Голандія. Утім, точно це ще неясно. Відомо лише, що українці точно не гратимуть проти росіян.