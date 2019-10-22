Известный рэппер и продюсер Потап рассказал, что Настя Каменских делает его безумно счастливым. Об этом он сообщил в интервью "Ходят слухи".

"Настя создает мне большое счастье. Мы вчера как дети с ней дурачились на кухне. Она вернулась с какой-то вечеринки с огромным накладным волосами, на высоченных каблуках, с мушкой на лице. Совсем другая девочка, из таких Insta-телок. Боже, как она мне понравилась! Мы веселились с ней, получали максимум удовольствия", - рассказал Потап.

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Также шоумен сообщил, что у них не хватает времени побыть вдвоем.

"Выделили недавно время, пошли в парк. Мы собрали листья, каштаны. В общем, какие-то такие вещи классные. Очень круто", - отметил Потап.

Раньше сообщалось о том, что Настя Каменских показала фото в прозрачном белье. А также Каменских обвинили в пошлости.