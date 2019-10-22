"Создает большое счастье": Потап удивил рассказами о любимой [ Редактировать ]
Известный рэппер и продюсер Потап рассказал, что Настя Каменских делает его безумно счастливым. Об этом он сообщил в интервью "Ходят слухи".
"Настя создает мне большое счастье. Мы вчера как дети с ней дурачились на кухне. Она вернулась с какой-то вечеринки с огромным накладным волосами, на высоченных каблуках, с мушкой на лице. Совсем другая девочка, из таких Insta-телок. Боже, как она мне понравилась! Мы веселились с ней, получали максимум удовольствия", - рассказал Потап.
Также шоумен сообщил, что у них не хватает времени побыть вдвоем.
"Выделили недавно время, пошли в парк. Мы собрали листья, каштаны. В общем, какие-то такие вещи классные. Очень круто", - отметил Потап.
Раньше сообщалось о том, что Настя Каменских показала фото в прозрачном белье. А также Каменских обвинили в пошлости.
по теме
Потап рассказал, какая Каменских хозяйка
Сокровенными подробностями он поделился в интервью
Под Житомиром подросток покончил с собой из-за матери
Прокуратура расследует уголовное производство по факту доведения до самоубийства несовершеннолетнего
В центре Харькова открыли стрельбу
Злоумышленники скрылись с места происшествия
Какой продукт полезен для нервной системы
Этот продукт отличается богатым составом: витамины А и С, кальций, железо
В центре Днепра женщина за рулем "вылетела" на тротуар и перевернулась
В аварии столкнулись Fiat и Daihatsu