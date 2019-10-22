Настя Каменских в латексе соблазнила поклонников (видео) [ Редактировать ]
Украинская артистка Настя Каменских предстала перед поклонниками в ультрамодном образе в очках в виде пантеры. Так, певица представила тизер своего нового клипа. Соответствующий ролик был опубликован на странице артистки в Instagram.
Полный клип представят уже на этой неделе.
Поклонники обратили внимание, что в самого начала в видео слышны мотивы сопилки и уже с нетерпением ждут выхода клипа.
В песне слышно также и голос Потапа.
Раньше сообщалось о том, что Настя Каменских показала фото в прозрачном белье. А также Каменских обвинили в пошлости.
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