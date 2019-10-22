Тракторний протест. У Німеччині сьогодні протестували фермери. В акціях узяли участь десятки тисяч аграріїв, які приїхали в центри мегаполісів на тракторах. Чого вимагали - розкаже Тетяна Логунова.

Берлін, Бонн, Мюнхен та ще з десяток великих міст Німеччини. Їхні центральні вулиці сьогодні були заблоковані для руху машин та громадського транспорту. Дороги заполонили трактори, на яких з'їхалися фермери з усієї країни.

"Усе навіть краще, ніж я собі уявляла. Ми організовували акції протесту через соцмережі і багато фермерів були налаштовані критично. Не знали, чи варто їхати. Але зараз у нас чудовий настрій - і ми бачимо підтримку. Нам сигналять і підморгують фарами водії вантажівок. Вітають і деякі пішоходи, хоча в містах багато й тих, кого ми дратуємо", - зазначає Анна Белінгхаузен, фермер.

Протестують фермери проти політики уряду. А саме - так званого "аграрного пакету", який у вересні представили міністри Сільського господарства та Охорони довкілля. Це комплекс заходів, спрямованих на захист природи, тварин і комах. Серед іншого, він передбачає заборону гліфосату, який використовують для боротьби з бур'янами, а також запровадження жорсткіших норм утримання свійських тварин. Планується також знизити вміст нітратів у ґрунтових водах, скоротивши використання деяких добрив і рідкого гною. Фермери вважають, що ці заходи поставлять під загрозу існування тисячі господарств. І звинувачують політиків у створенні поганого іміджу робітників аграрної галузі.

"Ми теж хочемо захищати довкілля. Насправді ми зацікавлені у цьому найбільше, адже працюємо з природою. А нас звинувачують у тому, що ми лише шкодимо їй", - наголошує Андреа Урбан, фермер.

"Ми хочемо, щоб нас долучили до обговорення цього пакета. Ми готові подискутувати, що вже зроблено і що ще можна зробити. Але цього не відбувається", - стверджує Юрген Шпет, фермер.

Не подобається фермерам і угода про зону вільної торгівлі, яку ЄС уклав з державами "Меркосур". Вони побоюються, що якісну, але більш дорогу німецьку сільськогосподарську продукцію витіснять з ринку дешевші імпортовані з Південної Америки продукти.

Представники уряду вже прокоментували протести. Міністр сільського господарства заявила, що "аграрний пакет" переглядати і змінювати не планують. І фермерам доведеться дотримуватись у своїй роботі більш жорстких норм із захисту довкілля. Натомість, чиновниця пообіцяла працівникам галузі підтримку у вигляді додаткових субсидій.