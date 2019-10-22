Если вы хотите начать зарабатывать на спортивных ставках, то, в первую очередь, необходимо найти надежную и с выгодными условиями букмекерскую контору. Одной из самых популярных в странах СНГ является Parimatch. О том, какие условия она разработала для начинающих и профессиональных беттеров, читайте в нашем обзоре.

Бонусная программа

БК проводит различные акции и бонусы для игроков. В 2019 году появилось новое заманчивое предложение для всех новичков - 1 000 рублей на счет. Чтобы получить на Parimatch бонус при регистрации, необходимо заполнить анкету личными данными, пройти процедуру идентификации по номеру телефона и пополнить депозит на сумму от 100 рублей. Постоянная акция для зарегистрированных игроков - CashOut. Она позволяет вывести деньги из игры до конца события и распространяется на доматчевые и live-ставки.

Официальный сайт

Официальный сайт БК периодически блокируется, поэтому игрокам приходится искать работающее зеркало Париматч на сегодня. Сайт имеет интуитивно понятный интерфейс, хорошее юзабилити, не перегружен ненужными баннерами и вкладками. Все это делает работу с ним максимально простой и удобной даже для новых пользователей.

Вверху сайта находятся три основных раздела: Спорт, Live и Mobile. С левой стороны расположено меню, которое открывает доступ к результатам, статистики, правилам, линии. А с правой можно выбрать тип ставки.

Стоит отметить, что беттеры могут скачать приложение для Android или iOS, а также воспользоваться мобильной версией сайта, которая экономит трафик. Это отличный вариант для тех, кто хочет делать ставки в любое удобное время и месте без привязки к домашнему ПК.

Коэффициенты

Коэффициенты у Parimatch хорошие. Средняя маржа варьируется в пределах 6-7% в пре-матче. Наиболее низкая маржа предлагается для ставок на самые топовые спортивные события и составляет 4%. Перед стартовым свистком она падает до 2%. На события, не представляющие всеобщего интереса, значение маржи может достигать целых 8%.

Стоит отметить, что на сайте действует услуга "Заказ коэффициента". Она позволяет каждому беттеру установить свой коэффициент, который может быть на 10% выше указанного в линии. Однако воспользоваться ею можно только в том случае, если сделать ставку на сумму от 1 000 долларов. При этом каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке.

Линия

БК "Пари-Матч" предлагает игрокам сделать ставки на самые популярные виды спорта, среди которых теннис, футбол, баскетбол, хоккей, бильярд, бокс. Экзотических видов спорта в линии не предусмотрено, поэтому ее нельзя назвать широкой. Зато в разделе "Разное" можно сделать ставку на рыбалку, сериалы, политику и многое другое.