Троє українських військових поранені сьогодні на Донбасі. Противник гатив по наших позиціях 13 разів. Били із заборонених мінометів, гранатометів та протитанкових ракет. Більшість провокацій - у Донецькій області.

Один із населених пунктів, що постійно потерпає від обстрілів, - це Мар'їнка. Наслідки бачили наші кореспонденти.

Побиті будинки та магазини. Серед них - і єдиний дитячий садочок на все місто. Це фронтова Мар'їнка - і умови, в яких тут живуть люди за півтора-два кілометри до лінії зіткнення.

"У нас сейчас 4 группы, 86 детей. В 14-15 году у нас была группа кратковременного пребывания детей потому что садик сильно был разбит. Мы обошли улицы и собрали детей, которые остались, и решили что как-то их надо обучать", - говорить Алла Деменко, директор дитячого садочка міста Мар'їнка.

Саме сюди із гуманітарною місією приїхав співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко, та нардеп від політсили Наталія Королевська. Їм показують куди саме в садочок влучали снаряди.

"Вот эта упала - вся была плита. Вот видите, где новая кладка - это все лежало. И там упали 2 плиты сверху - тоже лежали".

"Нужно быстрее заканчивать войну. И чем ближе к линии фронта - тем острее это ощущаешь. И люди острее ставят вопросы. Потому что те люди, которые были под обстрелами, которые теряли близких - имеют право это говорить - и надо быстрее приводить мир в страну", - наголосив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Далі - вже ближче до передової. До окопів тут менше кілометра. Йдемо в гості до незвичайної родини.

"С такими игрушками я еще не встречался. А он еще и на пульте управления".

Михайликові одинадцять років - у 2016 році він дістав поранення голови. Тепер на місці рани металева пластина.

"Я не делаю так чтобы он чувствовал, что сильно больной и я его приучаю к тому, чтобы он не обращал внимания - голова у него или что... чтобы он себя считал полноценным ребенком. Мы одни - он даже дрова колет, уголь носит, помогает", - розповідає Любов Сігарева, мати Михайла.

Разом із матір'ю він продовжує жити у так званій "червоній" зоні небезпеки.

"Сложно, очень сложно. Уголь сюда не завозится - только велосипедами. - А почему велосипедами? - А туда машины не заходят, где мы находимся. Туда только велосипед подъехать может - иначе взорвут. Вода доставляется из магазинов", - говорить Любов Сігарева, мати Михайла.

Після цього - зустріч із жителями Мар'їнки та навколишніх населених пунктів. Люди розповідають про накипіле.

"Я переселенец, я всю жизнь прожил в Марьинке - сейчас живу в Курахово".

"Наш случай не уникален, мы жители улицы Зеленый гай - где проходят позиции крайние ВСУ, на линии разграничения. Все пять лет мы пытаемся достучаться до правительства - как-то компенсировать жилье".

Після візиту у фронтове місто депутати діляться своїми враженнями на планами.

"Житейская трагедия - поражает, когда мать с ребенком, который получил травму - продолжают жить на линии фронта. Каждый день обстрелы, каждый день просыпаются от звуков выстрелов. А потом идут в школу - и это становится обыденностью - по этому, как можно быстрее нужно заканчивать войну", - зазначив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Мы тут работаем с гуманитарными проектами - но этого недостаточно. По этому, ми будем на ближайшей сессии Парламента поднимать вопрос о создании закона о государственной поддержке людей, живущих в зоне боевых действий", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Крім того, Юрій Бойко порушуватиме питання фактичної інформаційної блокади прифронтових територій.

"Оказывается, в таких регионах, как Маринка - где мы стоим - нет украинского телевидения. Прошлая власть 5 лет болтала про патриотизм, и не удосужились провести украинское телевидение. Ни один канал украинский, как сказали люди, - сюда не добивает. И мы сейчас будем ставить этот вопрос на самом высоком уровне", - підкреслив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Після цього політики відвідали Слов'янськ та Св'ятогірську Лавру.