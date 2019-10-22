У Києві готують одну з найгучніших театральних подій цієї зими. Команда акторів на чолі з англійським режисером Оуеном Ліндсі представить абсолютно нову версію вистави за твором єврейського класика Шолом-Алейхема.

На репетиції "Толіка-молочаря" побувала Ірина Розова.

Ніяких телефонів та зайвих слів на репетиції. Працювати з англійським режисером деяким українським акторам довелось вперше. Руслана Писанка, Дмитро Ступка, Дар'я Волга та інші. Ця зіркОва трупа на чолі з Оуеном Ліндсі напочатку зими представлять виставу "Толік-молочар".

Запросила англійського режисера команда українських продюсерів на чолі з Іриною Вратарьовою аби додати масштабнішого сенсу спектаклю та подарувати киянам "антрепризу здорової людини". Втім, Оуен Ліндсі в Україні працює не вперше.

"Я поки що освоююсь. За нашими західними стандартами - дисципліна дуже жорстка. Тут актори точніше сприймають текст. У Великій Британії та Ірландії, де я працював, інші вимоги. Стиль роботи відрізняється, тексти складніші. Зазвичай, фізичні вимоги теж інші: тут актори мають бути більш тренованими та експресивними. У Британії та Ірландії і напевно Америці - більше люблять стриманий стиль гри", - говорить Оуен Ліндсі, режисер.

Про історію молочаря Тев'є режисер дізнався під час навчання в університеті у Новій Зеландії. Тоді він побачив запис вистави "Тев'є Тевель" із Богданом Ступкою у головній ролі. Гра неперевершеного актора вразила англійця та спровокувала інтерес до України.

"На каком-то этапе я показывала ему кусочки из Тевье, которого играл еще наш великий Ступка. И мы подумали о том, что вот классно было бы что-нибудь вот такое сделать. И вот, некоторое время спустя, Максим Курочкин написал пьесу, как мы его между собой называем "Тевье-86" который более современный, более динамичный, более про нас", - говорить Дар'я Волга, акторка.

"Толік-молочар" - трагікомедія Максима Курочкіна, написана за мотивами оповідань письменника Шолом-Алейхема. Дію п'єси перенесено у травень 86 року. У дачному містечку під Києвом на тлі Чорнобильської катастрофи розгортається драма двох сімей, які тільки навчаються сприймати себе українцями та євреями, а не "радянськими людьми". Роль Толіка виконує український телеведучий Олексій Суханов.

"Когда-то, как и многие, кто родился в Советское время - потерял корни. В какой-то определенный момент времени пробует их найти, возможно даже неожиданно для себя, как в случае с этим Толиком, который оказывается Тевье. И у него мучительный процесс идентификации, обретения себя", - говорить Олексій Суханов, актор, телеведучий.

Окрім досвідчених акторів у виставі беруть участь й нові обличчя. Дебютує як актор відомий політик Борислав Береза.

"Після першої репетиції я трохи був засмучений, тому що я непрофесійний актор, а вони всі - метри. І коли вони сказали, що в мене непогано виходить і їм подобається - це мене надихнуло. Може насправді щось вийде", - зізнається Борислав Береза, актор, політик.

Прем'єра вистави відбудеться 8 грудня у Жовтневому палаці в столиці.