В субботу, 19 октября, в Николаеве произошло ДТП. Известно, что Opel Vectra въехал в столб. Вследствие происшествия погиб пассажир, водитель госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

"На пр. Богоявленском 25-летний водитель автомобиля Opel Vectra, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на обочину за пределы проезжей части и допустил столкновение с бетонным столбом", - говорится в сообщении.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия 25-летний пассажир авто от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, водитель с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован", - добавили правоохранители.

Сообщается, что событие квалифицировали по части 2 статьи 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Сейчас все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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