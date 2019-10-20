В Николаеве случилось смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 19 октября, в Николаеве произошло ДТП. Известно, что Opel Vectra въехал в столб. Вследствие происшествия погиб пассажир, водитель госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.
"На пр. Богоявленском 25-летний водитель автомобиля Opel Vectra, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на обочину за пределы проезжей части и допустил столкновение с бетонным столбом", - говорится в сообщении.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 25-летний пассажир авто от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, водитель с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован", - добавили правоохранители.
Сообщается, что событие квалифицировали по части 2 статьи 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Сейчас все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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