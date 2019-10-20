В воскресенье, 20 октября, в Киеве рядом со станцией метро "Голосеевская" произошла авария. ДТП случилось с участием двух автомобилей. Mazda 626 двигалась по Голосеевскому проспекту и проехала на запрещающий свет светофора, в этот момент автомобиль службы охраны Daewoo Lanos не успел затормозить и столкнулся с ней, передает "Информатор".

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Водитель машины службы охраны рассказал, что стоял на светофоре на улице Васильковской, когда загорелся "зеленый", он тронулся. Но в этот момент на перекресток вылетела Mazda, которая ехала по проспекту и пыталась продолжить движение, когда светофор уже должен был загореться "красным".

Водитель 626 не успел и столкнулся с Daewoo. Обе машины развернуло от удара, у Lanos сильно повредилась передняя часть, у Mazda - вмятины на боковой части. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали правоохранители. Детали устанавливаются.

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