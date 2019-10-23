На Черкащині поліція затримала серійного злодія, який грабував церкви [ Редактировать ]
На Черкащині поліція затримала серійного злодія, який грабував церкви. Із сільських храмів він виносив старовинні ікони та пожертви вірян. Потому збував через інтернет. Слідчі встановили - чоловік обікрав 27 церков на Київщині та Черкащині. Наразі прокуратура готує клопотання про обрання запобіжного заходу.
"- Як ви це робили ? - Шляхом проникнення і взлосмом дверей та вікон. - Кошти ви де діли ? Програв".
"Під час проведення обшуку ми виявили знаряддя вчинення злочину, також речові докази, які були безпосередньо викрадені з церков на території Золотоніського району, та грошові кошти, які він безпосередньо викрав в селищі Чорнобай нещодавно", - говорить Богдан Горбачов, начальник Золотоніського відділу поліції.
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