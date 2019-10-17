Турция готова остановить операцию в Сирии [ Редактировать ]
В Турции приняли решение об остановке военной операции на севере Сирии. Об этом после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил вице-президент США Майк Пенс.
Известно, что турецкие власти приостановят все операции на 120 часов, а США будут способствовать "упорядоченному выводу" курдских сил.
"Я только что говорил с президентом Трампом. И знаю, что президент очень благодарен за готовность президента Эрдогана сделать шаг навстречу и ввести этот режим прекращения огня, и дать возможность мирного решения этого конфликта", - сказал Пенс.
Раньше сообщалось о том, что Трамп призвал Эрдогана прекратить огонь в Сирии.
по теме
Соглашение о Brexit: в ЕС приняли судьбоносное решение
Европейский Совет принял важное решение
Гладковский объявил голодовку
Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны считает незаконным свой арест
Президент подписал закон о льготах для украинцев
Зеленский подписал важный закон
Рада поддержала "прорывной" законопроект
Верховная Рада Украины приняла важный законопроект