В Турции приняли решение об остановке военной операции на севере Сирии. Об этом после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил вице-президент США Майк Пенс.

Известно, что турецкие власти приостановят все операции на 120 часов, а США будут способствовать "упорядоченному выводу" курдских сил.

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"Я только что говорил с президентом Трампом. И знаю, что президент очень благодарен за готовность президента Эрдогана сделать шаг навстречу и ввести этот режим прекращения огня, и дать возможность мирного решения этого конфликта", - сказал Пенс.

Раньше сообщалось о том, что Трамп призвал Эрдогана прекратить огонь в Сирии.