Авиакатастрофа Boeing 737: названа причина трагедии [ Редактировать ]
В среду, 23 октября, была названа причина крушения самолета Boeing 737 MAX в Индонезии, который упал в море вскоре после вылета из Джакарты 29 октября прошлого года. Так, 189 пассажиров и экипаж самолета погибли из-за сбоя системы управления полетом на борту авиалайнера, сообщает AFP.
"Механические и конструкторские сбои системы управления полетом Boeing 737 MAX были основной причиной катастрофы самолета Lion Air прошлого года", - рассказали индонезийские следователи на брифинге о выводах.
Некоторые родственники погибших выразили гнев, что следователи не планируют обвинить американского производителя самолетов компании Boeing или авиаперевозчика в катастрофе в своем заключительном отчете об аварии, который можно ожидать в ближайшую пятницу.
"Мы не довольны пояснениями следователей, но у нас нет другого выбора, как принять его", - заявил журналистам после встречи со следователями в Джакарте Эпи Сямсул Комар, который потерял сына в авакатастрофе.
Предыдущие расследования несчастных случаев с самолетами модели Boeing 737 MAX касались недостатков Системы увеличение маневренных характеристик этой модели (MCAS) - автоматизированного программного обеспечения самолета, который, как оказалось, пилоты не смогли контролировать.
Национальный комитет по безопасности транспорта Индонезии сообщил родственникам, что их заключительный отчет будет включать данные о проблемах с системой MCAS как о "способствующем аварии факторе".
Ранее мы писали о деталях, которые всплыли в деле крушения самолета. Также мы писали об уникальном случае, когда мужчина оказался единственным пассажиром Boeing.
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