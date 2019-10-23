Кому нельзя есть брокколи [ Редактировать ]
Капуста брокколи - полезна для здоровья. Она содержит в себе множество полезных микроэлементов и неперевариваемой клетчаткой. Однако есть ряд противопоказаний, когда от этого продукта лучше отказаться. О них пишет calorizator.ru.
Брокколи имеет свежий аромат и чуть пикантный вкус, особенно в кочерыжке, которая также съедобна.
Капуста брокколи не рекомендована лицам с повышенной кислотностью желудка и панкреатитом, а также имеющим индивидуальную непереносимость продукта.
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