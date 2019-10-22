С приходом осени наступает время консервации и солений. Квашенная капуста является лакомством для многих жителей страны. Однако стоит помнить, что далеко не каждому можно ее есть. Об этом пишет Sunny7.ua.

Из-за высокого содержания органических кислот квашеная капуста противопоказана:

людям с повышенной кислотностью желудочного сока

при заболеваниях поджелудочной железы,

при почечной недостаточности,

при камнях в желчном пузыре,

гипертонии.

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Из-за большого содержания соли она также может навредить гипертоникам. Если у вас есть такие заболевания, но капусты все равно хочется, лучше хорошо отмыть её от рассола.

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