В 2020 году в Украине ограничат использование пластиковых пакетов. Об этом сообщили на официальном сайте Правительственного портала.

Уже согласовали закон, который будет способствовать улучшению экологии. Загрязнение от выброшенных пакетов влияет на окружающую среду и животных.

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Законопроект предусматривает, что все пластиковые пакеты запретят. Исключением станут сверхлегкие пластиковые пакеты определенных размеров, которые будут использовать как первичную упаковку для рыбы, мяса и сыпучих продуктов.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. Также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.