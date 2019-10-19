В 2020 году в Украине исчезнут пластиковые пакеты [ Редактировать ]
В 2020 году в Украине ограничат использование пластиковых пакетов. Об этом сообщили на официальном сайте Правительственного портала.
Уже согласовали закон, который будет способствовать улучшению экологии. Загрязнение от выброшенных пакетов влияет на окружающую среду и животных.
Законопроект предусматривает, что все пластиковые пакеты запретят. Исключением станут сверхлегкие пластиковые пакеты определенных размеров, которые будут использовать как первичную упаковку для рыбы, мяса и сыпучих продуктов.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. Также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.
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