Когда Хэллоуин в 2019 году [ Редактировать ]
Самый мрачный праздник Хэллоуин обычно отмечается 31 октября, а точнее - в ночь с 31-го на 1-е число. В 2019 году праздник выпадает на четверг.
Хэллоуин - это страшный и одновременно веселый праздник, это день свободы, разгула нечистой силы, веры в духов. Согласно поверьям, в эту ночь приоткрывается дверь в потусторонний мир.
В этот день люди по всему миру переодеваются в мрачные, "страшные" костюмы, украшают свои дома, готовят "ужасные" блюда, устраивают вечеринки, а дети ходят в гости со словами "конфеты или смерть".
Традиционными цветами Хэллоуина являются черный, символизирующий смерть и темноту ночи, и оранжевый - символ сбора урожая в уходящем году.
Кстати, не забудьте, что совсем скоро в Украине состоится перевод времени с летнего на зимнее.
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