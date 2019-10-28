Самый мрачный праздник Хэллоуин обычно отмечается 31 октября, а точнее - в ночь с 31-го на 1-е число. В 2019 году праздник выпадает на четверг.

Хэллоуин - это страшный и одновременно веселый праздник, это день свободы, разгула нечистой силы, веры в духов. Согласно поверьям, в эту ночь приоткрывается дверь в потусторонний мир.

В этот день люди по всему миру переодеваются в мрачные, "страшные" костюмы, украшают свои дома, готовят "ужасные" блюда, устраивают вечеринки, а дети ходят в гости со словами "конфеты или смерть".

Традиционными цветами Хэллоуина являются черный, символизирующий смерть и темноту ночи, и оранжевый - символ сбора урожая в уходящем году.

Кстати, не забудьте, что совсем скоро в Украине состоится перевод времени с летнего на зимнее.