В Испании, в Каталонии, произошло наводнение, которое было вызвано сильными дождями. Погиб один человек, двое пропали без вести. Об этом сообщает Le Figaro.

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Более 40 дорог были перерезаны наводнениями и оползнями, а также несколько железных дорог и почти 25 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии.

Труп пропавшего накануне мужчины нашли на пляже на рассвете в 40 километрах к северу от Барселоны.

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Также ищут двух пропавших без вести, которые находились в бунгало. Их смыло водой в Вилаверде, в 30 км от Таррагоны.

Ранее сообщалось, что Чили всколыхнуло стихийное бедствие, а также Турцию накрыло землетрясение.