У Вишгороді діти створюють пластилінові мультфільми [ Редактировать ]
Мультфільми власноруч створюють діти у Вишгороді, там при товаристві Червоного Хреста працює мультстудія. Учні виліплюють пластилінових героїв, а потім "оживляють" їх за допомогою анімації в техніці "стоп-моушен". Для маленьких відвідувачів такі заняття - безплатні. Усі картини на важливі соціальні теми. Як народжуються "пластилінові" стрічки - бачила Катерина Сривкова.
"Давай ты сейчас будешь делать панцирь, я сейчас пока что голову сделаю".
Усе починається з обговорення сценарію та розподілу ролей і завдань.
"Кто будет стучаться? - Можно? - Я, я, я".
Пластилінові герої та саморобні декорації. Малеча створює черговий короткометражний мультфільм. Цього разу про те, як любов може подолати страх, а часом навіть урятувати життя. Поліна та Соня - виліплюють головного героя.
"О черепашке, которая застряла. Ей хотят помочь люди, но она некоторых боится. А потом залазит кому-то на ручку и уже перестает бояться".
"Щас очень много замкнутых в себе людей. И они такие замкнутые, что если даже хочешь им помочь, они не открываются, а просто убегают", - говорить Мирослава, учениця дитячої студії мультфільмів при товаристві Червоного Хреста.
Коли все готово, починається найцікавіше: персонажів беруться "оживляти".
"Мы не снимаем мультик. Фотографируем, а потом соединяем".
"Подожди минуточку. Давай, фотографируй".
Готові стрічки викладають на сторінці у Фейсбуці.
"Під час занять вони навчаються створювати сценарій, створювати персонажів, декорації. Потім вони вчаться анімувати їх. Вони вчаться командній роботі, мілка моторика в них розвивається", - говорить Катерина Федоряк, волонтерка Червоного Хреста.
Світлана тут генераторка ідей, усі сценарії для мультиків пише саме вона. Каже: спочатку розширювати студію не планували. Втім, тепер заняття можуть відвідувати всі охочі.
"Спочатку це було як психосоціальна підтримка для діток з неповних сімей. В нас були дуже скуті діти. Був хлопчик, який приймав участь в озвучці, і саме в цій озвучці ми почули його голос уперше. Це була наша перемога", - говорить Світлана Рулевська, працівниця Червоного Хреста.
"Почати з самих-самих найменших, з наших дітей. Показати, що таке доброта, любов, повага та милосердя до ближнього", - говорить Ірина Правдива, голова Вишгородської районної організації товариства Червоного Хреста України.
За кілька місяців діти разом з волонтерами вже встигли створити понад десяток коротких мультфільмів. Усі вони про небайдужість, взаємну допомогу та милосердя. Зупинятися на цьому не збираються усі гуртом вже мізкують над сценарієм наступної стрічки.
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