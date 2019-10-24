За кілька місяців діти разом з волонтерами вже встигли створити понад десяток коротких мультфільмів

Мультфільми власноруч створюють діти у Вишгороді, там при товаристві Червоного Хреста працює мультстудія. Учні виліплюють пластилінових героїв, а потім "оживляють" їх за допомогою анімації в техніці "стоп-моушен". Для маленьких відвідувачів такі заняття - безплатні. Усі картини на важливі соціальні теми. Як народжуються "пластилінові" стрічки - бачила Катерина Сривкова.

"Давай ты сейчас будешь делать панцирь, я сейчас пока что голову сделаю".

Усе починається з обговорення сценарію та розподілу ролей і завдань.

"Кто будет стучаться? - Можно? - Я, я, я".

Пластилінові герої та саморобні декорації. Малеча створює черговий короткометражний мультфільм. Цього разу про те, як любов може подолати страх, а часом навіть урятувати життя. Поліна та Соня - виліплюють головного героя.

"О черепашке, которая застряла. Ей хотят помочь люди, но она некоторых боится. А потом залазит кому-то на ручку и уже перестает бояться".

"Щас очень много замкнутых в себе людей. И они такие замкнутые, что если даже хочешь им помочь, они не открываются, а просто убегают", - говорить Мирослава, учениця дитячої студії мультфільмів при товаристві Червоного Хреста.

Коли все готово, починається найцікавіше: персонажів беруться "оживляти".

"Мы не снимаем мультик. Фотографируем, а потом соединяем".

"Подожди минуточку. Давай, фотографируй".

Готові стрічки викладають на сторінці у Фейсбуці.

"Під час занять вони навчаються створювати сценарій, створювати персонажів, декорації. Потім вони вчаться анімувати їх. Вони вчаться командній роботі, мілка моторика в них розвивається", - говорить Катерина Федоряк, волонтерка Червоного Хреста.

Світлана тут генераторка ідей, усі сценарії для мультиків пише саме вона. Каже: спочатку розширювати студію не планували. Втім, тепер заняття можуть відвідувати всі охочі.

"Спочатку це було як психосоціальна підтримка для діток з неповних сімей. В нас були дуже скуті діти. Був хлопчик, який приймав участь в озвучці, і саме в цій озвучці ми почули його голос уперше. Це була наша перемога", - говорить Світлана Рулевська, працівниця Червоного Хреста.

"Почати з самих-самих найменших, з наших дітей. Показати, що таке доброта, любов, повага та милосердя до ближнього", - говорить Ірина Правдива, голова Вишгородської районної організації товариства Червоного Хреста України.

За кілька місяців діти разом з волонтерами вже встигли створити понад десяток коротких мультфільмів. Усі вони про небайдужість, взаємну допомогу та милосердя. Зупинятися на цьому не збираються усі гуртом вже мізкують над сценарієм наступної стрічки.