"Куда катится мир?": Ольгу Бузову жестко раскритиковали [ Редактировать ]
Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками новым фото, на котором позирует с наградой "Певица года".
"Вот такая я красивая сегодня пошла на премию к Оксане Федоровой. Сегодня получила номинацию в категории "Певица года". Спасибо за этот праздник. Всегда с огромной радостью хожу на эту премию. Для меня большая честь быть в списке победителей", - написала Бузова под снимком.
Однако, подписчики ужаснулись от такого решения жюри: "Певица года? Да куда катиться мир, если певицей года признают тех кто не умеет петь, а просто кривляется под фанеру".
Ранее сообщалось, что обнаженная Бузова ошарашила фанатов новым фото.
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