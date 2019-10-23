Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками новым фото, на котором позирует с наградой "Певица года".

"Вот такая я красивая сегодня пошла на премию к Оксане Федоровой. Сегодня получила номинацию в категории "Певица года". Спасибо за этот праздник. Всегда с огромной радостью хожу на эту премию. Для меня большая честь быть в списке победителей", - написала Бузова под снимком.

Однако, подписчики ужаснулись от такого решения жюри: "Певица года? Да куда катиться мир, если певицей года признают тех кто не умеет петь, а просто кривляется под фанеру".

Ранее сообщалось, что обнаженная Бузова ошарашила фанатов новым фото.