В Киеве разыскивают двух педофилов, которые совершили сексуальное преступление по отношении двух малолетних девочек. ЧП произошли в Подольском и Дарницком районах столицы, рассказали в полиции Киева.

В подъезде дома неизвестный приставал к 10-летней девочке и касался ее тела. Ей удалось вырваться из рук злоумышленника, который после этого скрылся.

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Также в Дарницком районе местная жительница с сообщением о том, что в арке дома на улице Драгоманова неизвестный обнажил половой орган, чем совершил развратные действия в отношении ее 11-летней дочери.

Правоохранители устанавливают личности, причастных к указанным преступлениям, чтобы в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве директор школы "покрывает" педофила.