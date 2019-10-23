Трогал за интимные места: мужчина надругался над ребенком у подъезда [ Редактировать ]
Во вторник, 22 октября, в Подольском районе Киева на улице Краснопольской, 2б к 9-летней девочке начал приставать мужчина. Правоохранителям удалось зафиксировать факт развращения. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации от полицейских, девочка направлялась домой. В это время ее начал преследовать мужчина, который шел за ней аж до подъезда.
Когда ребенок и мужчина зашли в здание, то он начал трогать девочку за интимные места и предлагал ей сделать тоже самое. После произошедшего мужчина покинул место происшествия и скрылся в неизвестном направлении. Для выяснения деталей случившегося и описания подозреваемого была направлена следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей, а также в Киеве поймали педофила.
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