"Проникновения же не было": в Киеве директор школы "покрывает" педофила [ Редактировать ]
В Киеве мужчина напал на первоклассника в школьном туалете. Об этом на своей странице в соцсети сообщила блогер Анастасия Григорук.
Мальчиком оказался брат девушки, который только пошел в первый класс. Но администрация школы не хочет придавать огласке это происшествие.
"Чувак стоял в туалете. Брат зашел, и пока делал свои дела, эта скотина полезла к нему. К счастью, малыш успел обернуться, ударить м*дака по рукам и убежать", - написала девушка.
Ранее сообщалось о том, что дети шокировали поступком на мосту, а также десятилетний мальчик угнал школьный автобус.
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