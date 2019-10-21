В Киеве мужчина напал на первоклассника в школьном туалете. Об этом на своей странице в соцсети сообщила блогер Анастасия Григорук.

Мальчиком оказался брат девушки, который только пошел в первый класс. Но администрация школы не хочет придавать огласке это происшествие.

Читайте также Под Одессой вспыхнул мужской монастырь

"Чувак стоял в туалете. Брат зашел, и пока делал свои дела, эта скотина полезла к нему. К счастью, малыш успел обернуться, ударить м*дака по рукам и убежать", - написала девушка.

Ранее сообщалось о том, что дети шокировали поступком на мосту, а также десятилетний мальчик угнал школьный автобус.