Болградський район Одещини потерпає від нестачі води [ Редактировать ]
Від нестачі води потерпає Болградський район на Одещині. Тамтешні джерела так зіпсувалися, що майже жодне не відповідає санітарним нормам. Чи можна зарадити цій проблемі - з'ясовував Андрій Анастасов.
Санітарні лікарі з Держпродспоживслужби констатують: у селах Болградського району майже в усіх підземних джерелах вода непридатна до вживання. У ній виявили високий вміст солей і різних домішок. Ті ж показники зафіксували в озері Ялпуг, з якого бере воду місто Болград. Криницями тут уже майже не користуються.
"Ну, вода вот эта, я не знаю. Раньше как-то ее пили, но она горькая. Она предназначена для курей, для скота, для овец. Лучше, конечно, ее не пить", - говорить Петро Нєдов, житель Виноградного.
Аби хоч якось забезпечити населення питною водою - у Болграді та по селах місцеві керівники встановлюють бювети з комплексами доочищення. Ними люди користуються безплатно.
"Ну, это точечно решает, а чтоб было уже глобально мы должны сделать нормальный подвод воды в каждый населенный пункт Сегодня эту проблему наш местный бюджет районный не сможет решить", - говорить Андрій Гарвалов, заступник голови Болградської РДА.
В обладміністрації кажуть: є два проекти для розв'язання проблеми. Так, до Північної частини району прокласти водогін має намір Державне агентство водних ресурсів. А до південної - чиновники планують побудувати магістраль із дунайською водою. Технічну документацію майже доопрацьовано. Попередня вартість робіт триста сорок мільйонів гривень.
"Проектом будівництва передбачено, що з водозабору, якій знаходиться в селищі Матроська біля міста Ізмаїл з води, яка йде з річки Дунай - буде прокладений водопровід, водогін довжиною сорок та більше кілометрів до міста Болград", - говорить Антон Шалигайло, директор Департаменту ЖКГ та енергоефективності Одеської ОДА.
Утім у самому Болграді кажуть: реалізація такого масштабного проекту може затягтися на Роки. Тому пропонують власне рішення: встановити на місцевому водогоні замість старих - нові очисні системи. Коштувати, попередньо, це може до п'ятдесяти мільйонів гривень.
"Если поймем, что это нам Подходит значит, будем закладывать деньги на проектирование, а дальше будем искать средства на то, чтобы строить эти очистные сооружения", - говорить Сергій Димитрієв, міський голова Болграда.
Дещо покращити ситуацію у Болградському районі можна було б за рахунок державної програми "питна вода України". Йдеться про будівництво у селах нових свердловин. Утім, цього року державним бюджетом взагалі не передбачено фінансування за цією програмою. Отже, поки що жителі Одещини вимушені берегти кожну краплю, а іноді збирати дощову воду.
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