Почему нужно обязательно есть печень [ Редактировать ]
Почему нужно есть печень / Фото: rus.delfi
Существует мнение о том, что печень нельзя употреблять в пищу, потому что через нее фильтруется кровь, и соответственно печень это "грязный" орган. На самом деле это не так, и печень очень полезна.
- Печень полезна потому, что в ней содержится масса минеральных веществ (железо, медь, кальций, цинк, натрий и др), витаминов, фолиевая кислота и так далее.
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- Всего лишь одна порция печени обеспечивает дневную и даже месячную норму многих витаминов.
- Печень полезна беременным, детям, алкоголикам, а так же больным атеросклерозом и диабетом.
- Вещество, содержащееся в печени - гепарин, держит в норме свертываемость крови, что необычайно полезно при профилактике инфаркта миокарда.
Жир печени трески помогает беременным женщинам. Благодаря употреблению беременной женщиной печени трески у младенца появляется повышенный иммунитет к разного рода заболеваниям.
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