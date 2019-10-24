Как правильно выбрать спелый гранат [ Редактировать ]
Как правильно выбрать гранат / Фото: fountravel.ru
Гранат и гранатовый сок очень полезны для организма, ведь этот фрукт содержит много витаминов и минералов. Во время выбора спелого граната, отбросьте все битые и гнилые плоды.
Главные советы:
- Хороший плод снаружи сухой, а внутри сочный
- У спелого плода корка тонкая, немного подсушенная, твердая, кожистая и как бы обтягивает зерна.
- Влажная, эластичная корка может быть у преждевременно сорванных плодов.
- Корка должна иметь однородную окраску (от светло-зеленой и светло-желтой до красной и бурой) и небольшой глянцевый блеск.
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- Бурые, коричневые пятна с черной сердцевиной указывают на поражение плода черной гнилью.
- Увесистые гранаты - увесистые плоды
- Покупайте увесистые гранаты - такие наверняка заполнены соком, а не пустотами.
- Лучшие сорта имеют вес до 700 г.
- При небольшом надавливании должен чувствоваться хруст спелых зерен.
- Корона на макушке - признак зрелости
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