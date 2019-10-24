Гранат и гранатовый сок очень полезны для организма, ведь этот фрукт содержит много витаминов и минералов. Во время выбора спелого граната, отбросьте все битые и гнилые плоды.

Главные советы:

Хороший плод снаружи сухой, а внутри сочный

У спелого плода корка тонкая, немного подсушенная, твердая, кожистая и как бы обтягивает зерна.

Влажная, эластичная корка может быть у преждевременно сорванных плодов.

Корка должна иметь однородную окраску (от светло-зеленой и светло-желтой до красной и бурой) и небольшой глянцевый блеск.

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Бурые, коричневые пятна с черной сердцевиной указывают на поражение плода черной гнилью.

Увесистые гранаты - увесистые плоды

Покупайте увесистые гранаты - такие наверняка заполнены соком, а не пустотами.

Лучшие сорта имеют вес до 700 г.

При небольшом надавливании должен чувствоваться хруст спелых зерен.

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