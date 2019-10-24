Какие продукты нельзя есть Манту

Родителей часто волнует вопрос, какие продукты нельзя есть после Манту ребенку и чего нельзя делать во время такой прививки.

В список включены продукты питания, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию на Манту:

Фрукты.

Мед.

Клубника.

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Орехи.

Шоколад.

Яйца в любом виде.

Рыба.

Молочные продукты.

Если вы заметили странную реакцию на прививку, обратитесь за консультацией к врачу.

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