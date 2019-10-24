Что нельзя есть после Манту [ Редактировать ]
Какие продукты нельзя есть Манту
Родителей часто волнует вопрос, какие продукты нельзя есть после Манту ребенку и чего нельзя делать во время такой прививки.
В список включены продукты питания, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию на Манту:
- Фрукты.
- Мед.
- Клубника.
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- Орехи.
- Шоколад.
- Яйца в любом виде.
- Рыба.
- Молочные продукты.
Если вы заметили странную реакцию на прививку, обратитесь за консультацией к врачу.
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