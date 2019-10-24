Теракти біля помешкання Ангели Меркель і берлінського кафедрального собору. Такі напади міг планувати тунісець Аніс Амрі. Саме він три роки тому влаштував атаку в Берліні. Про це сьогодні повідомили німецькі ЗМІ. Наскільки серйозною була загроза - розкаже Тетяна Логунова.

Сенсаційна інформація. Майже через три роки після теракту на різдвяному ярмарку Берліна німецькі ЗМІ отримали доступ до секретних матеріалів силових структур і повідомили: Аніс Амрі, який скоїв той напад, придивлявся і до інших потенційних мішеней. У його мобільному телефоні знайшли кілька підозрілих знімків, зроблених незадовго до теракту. На селфі тунісець позував на тлі будівель, які добре відомі німцям. Серед них: Берлінський кафедральний собор і будинок, в якому мешкає канцлер Німеччини.

Свою приватну адресу Ангела Меркель особливо не афішує, але й не приховує. Канцлер Німеччини мешкає на третьому поверсі цього будинку у центрі міста. Спеціальної охорони тут немає. Хіба що вулицю постійно патрулює двоє поліцейських.

Чому Амрі фоторафувався саме біля помешкання Ангели Меркель і кафедрального собору - силовики достеменно не знають. Але не відкидають, що робив він це з метою організувати теракти. Тобто, визначив кілька ймовірних цілей, а потім придивлявся й обирав одну.

Інформацію, яку оприлюднили ЗМІ, силовики не коментують. Так само, не відповідають і на запитання, чому вони мовчали про ці підозрілі знімки протягом трьох років.

Теракт, який організував і здійснив Аніс Амрі, стався 19 грудня 2016 року. Тунісець на вантажівці на великій швидкості в'їхав на різдвяний ярмарок Берліна і почав таранити ятки. Під колесами фури загинули 11 відвідувачів, серед них і сімейна пара з України, яка давно емігрувала до Німеччини. Ще більше 50 людей отримали поранення.

Амрі вдалося втекти. За чотири дні його застрелили поліцейські у передмісті Мілана. Відповідальність за теракт узяло на себе угруповання "Ісламська держава".