В Киеве на улице Здолбуновской мужчина подрезал своего соседа и убил его друга. Злоумышленника удалось задержать и объявить ему о подозрении в совершении умышленного убийства. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения, передает пресс-службы полиции Киева.

Очевидцы происшествия сразу позвонили в полицию. На указанный в сообщении адрес немедленно выехали правоохранители.

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Правоохранители выяснили, что мужчина в подъезде встретил соседа с другом, которые начали выяснять с ним отношения. В ответ он достал из кармана нож и несколько раз ударил им оппонентов. В результате 49-летнего соседа с ножевыми ранениями госпитализировали, а его 39-летний друг от полученных травм скончался на месте.

Задержанному инкриминируют часть 1 статьи 121 (Тяжкое телесное повреждение) и часть 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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