В Днепре отец убил сына рыбацкой пешней [ Редактировать ]
В среду, 23 октября, в Днепре произошла жуткая трагедия: между отцом и сыном случился конфликт, который закончился смертью. Об этом сообщает "Информатор".
Так, пострадавшего сына вначале госпитализировали, однако от полученных ран мужчина скончался в приемном отделении. У него были резаные раны передней желудочной стенки.
Следователи Новокодакского отделения за совершение преступления задержали отца погибшего. Им стало известно, что отец ударил сына в живот рыбацким ломом.
Фото: Информатор
Ранее сообщалось, что под Львовом внезапно умер подросток, а также в пустыне нашли труп известной модели.
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