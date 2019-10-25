В США в штате Арканзаз олень жестоко убил 66-летнего охотника за то, что тот ранил его из ружья. Об этом сообщает CNN.

Известно, что охотник подумал, что олень мертвый и подошел к нему. В этот момент животное набросилось на мужчину. От полученных травм американец погиб на месте.

Раненого мужчину нашел племянник, с которым он вместе охотился. Американец даже успел позвонить жене, но умер еще до приезда медиков. Есть также вероятность, что мужчина погиб от сердечного приступа. детали происшествия выясняются.

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