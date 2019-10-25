Олень жестоко отомстил охотнику [ Редактировать ]
В США в штате Арканзаз олень жестоко убил 66-летнего охотника за то, что тот ранил его из ружья. Об этом сообщает CNN.
Известно, что охотник подумал, что олень мертвый и подошел к нему. В этот момент животное набросилось на мужчину. От полученных травм американец погиб на месте.
Раненого мужчину нашел племянник, с которым он вместе охотился. Американец даже успел позвонить жене, но умер еще до приезда медиков. Есть также вероятность, что мужчина погиб от сердечного приступа. детали происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что грузовик с 39 трупами поверг в шок полицейских.
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