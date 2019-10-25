Протестують і в Болівії. Там оголосили результати президентських виборів. Чинного лідера країни Ево Моралеса, що править уже 15 років, визнали переможцем. Проте відрив від опонента становить 11 відсотків. Це означає, що другого туру перегонів не буде.

Опозиція підозрює владу в махінаціях, закликає народ до мирних демонстрацій. Моралес запевняє, що захищатиме демократію, однак мітингарі вважають - в країні встановлюється диктатура.