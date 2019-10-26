Чрезмерное употребление сладкого вредит не только фигуре, но и всему организму. Однако многие диетологи рассказывают о том, что полный отказ от сладостей может иметь и некоторые побочные эффекты.

Так, например, полностью отказавшиеся от сахара люди чаще страдают артритом и тромбозом. Кроме того, отсутствие сладостей в рационе может привести к ухудшению работы головного мозга, а с возрастом даже к проблемам с памятью.

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Продукты, в составе которых есть сахар, способствуют выработке гормона радости, поэтому тот, кто питается исключительно "здоровой едой", более склонен к стрессам и депрессиям.

При этом эксперты вовсе не советуют увлекаться пирожными и кондитерскими изделиями. Однако кусочек шоколадки после обеда никому не повредит.

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