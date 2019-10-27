Скандал у Фонді держмайна. Громадські активісти та юристи звинувачують нового керівника установи Дмитра Сенниченка у корупції та приховуванні доходів. Про що саме йдеться - дивіться у нашому матеріалі.

Корупція при продажу держмайна, розпродаж підприємств за безцінь та передача землі сумнівним бізнес-структурам - з усім цим мав боротися призначений у вересні новий глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Утім, за словами громадських активістів, обсяги порушень в установі, що володіє майном на десятки мільярдів - лише зросли.

"Штучно занижується вартість і державне підприємство доводиться до банкрутства. На цьому можна дуже добре заробити. На наш погляд, він створений більше для заробітку, або відмивання коштів комусь в кишені", - заявив Ігор Бондарчук, голова правління ГО "СТОП корупції".

Найбільш кричуща ситуація, за словами юристів, склалася на підприємстві "Агроспецсервис", яке вже неодноразово фігурувало у гучних корупційних розслідуваннях. Як стверджують активісти, за сприяння нового голови Фонду держмайна там готують продаж скандального Броварського оптового ринку.

Колись успішне підприємство, що забезпечувало продуктами Бровари та Київ, виставляють на продаж за 160 тисяч доларів - за 12 тисяч гектарів землі. Це в 10 разів нижче ринкової вартості! За словами активістів за останні роки за такою схемою чиновники Мінагрополітики та Фонду держмайна розпродали майно на десятки мільйонів гривень. І схема працює й досі.

"Декілька десятків підприємств підпорядкованих цьому міністерству знаходяться без призначених в законному порядку керівників. Вони, користуючись ситуацією, вчиняють не правомірні дії. Зокрема, "розпилювання" держпідприємств та їхньої приватизації, продажу і фактичної ліквідації, знищення. Дуже поширеною схемою є передача на баланс із держаного підприємства на приватне, або ТОВ майна, яке в подальшому перепродавалося", - наголосив Юрій Прокопчук, юрист.

Неодноразово у ЗМІ спливали і гучні подробиці корупції у Фонді держмайна. Йдеться про Дунайське пароплавство - підприємство, на балансі якого 330 суден, фактично не приносить державі грошей. За останні роки кораблі масово віддавали в оренду та продавали сумнівним фірмам. Нині наші судна ходять під прапорами Кіпру та Панами і виконують третину річкових вантажоперевезень в ЄС. Але доходи ідуть не в бюджет, а в кишені нечесних посадовців.

"Его распродают за бесценок. Корабли, баржи продают или списывают на металлолом. Без оценок продается. Не устанавливают экспертную цену парохода и продают за бесценок. Это кому-то нужно? Это самый настоящий след коррупции", - зазначив Олександр Соловєй, голова ГО "Народ проти корупції".

Тим часом, ЗМІ звинуватили керівника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка в ухилянні від сплати податків. За даними журналістів, у деклараціях за 2016-2018 роки він значно занизив вартість приміщення у самому центрі столиці, оформленого на дружину. У документах вартість офісу площею в 150 квадратів на Кловському вказана лише в 1 мільйон гривень, тоді як реальна ціна, за даними ЗМІ, - як мінімум у 8 разів вища.

Журналісти також знайшли ще принаймні 9 мільйонів гривень, за які нинішній керівник фонду Держмайна придбав три квартири в Обухові, утім не вказавши джерела коштів. До того ж згідно з декларацією, Дмитро Сенниченко і досі є керівником приватного підприємства - що для чиновників заборонено законом.

"Ефективної роботи ми не бачимо. Тому що немає політичної волі. Наша практика розслідування подібних справ каже, що політичні переконання задіяні в цьому аспекті. Наша організація продовжує розслідування в цьому питанні. Будемо неодноразово звертатися як до "Мінагро", так і до керівництва ФДМ. Ситуація є критичною і гострою. Тому ми будемо вживати всіх залежних від нас заходів", - підкреслив Юрій Прокопчук, юрист.

Громадські активісти б'ють на сполох, адже вже найближчим часом в країні має пройти масштабна приватизація. І якщо правоохоронні органи миттєво не звернуть увагу на факти корупції у новому керівництві Фонду держмайна, держава може втратити мільярди, які замість бюджету підуть у кишені нечесних чиновників.