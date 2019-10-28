У Брюсселі розпочинаються тристоронні газові переговори [ Редактировать ]
Тристоронні газові перемовини між Україною, Євросоюзом та Росією сьогодні розпочинаються у Брюсселі. Говоритимуть про можливе продовження контракту щодо транзиту, угода добігає кінця 31 грудня.
Тиждень тому трійка вже провела технічні консультації. У такому ж форматі сторони засідали 19 вересня. Утім, конкретних домовленостей не досягли.
по теме
"Опозиційна платформа - За життя" закликає відновити прямі закупівлі газу з Росії - Юрій Бойко
Україні необхідно відновити прямі закупівлі газу з РФ, адже зараз російський газ потрапляє до нас через Європу, і коштує в кілька разів дорожче
Росія та Угорщина таємно саботували переговори "Україна-США" - ЗМІ
Господар Кремля і угорський прем'єр під час розмов з американським президентом вмовляли голову Білого дому не підтримувати українську владу
"Brexit-гойдалка": Борис Джонсон направив у Брюссель суперечливі листи
Джонсон направив у Брюссель два листи: один - з проханням про відтермінування "Брекзиту", як того вимагали депутати, але без підпису. А інший - про те, що відстрочка буде помилко
МВФ переглядає умови співпраці з Україною
Міністри фінансів та економіки, перші особи Нацбанку домовлялися з МВФ про початок нової програми кредитування на найближчі три роки
Україна та Індонезія обговорили перспективи міжнародного партнерства - Олександр Фельдман
Україна стала другим за масштабами торговельним партнером Індонезії у центральній і східній Європі