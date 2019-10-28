"Brexit-гойдалка": Борис Джонсон направив у Брюссель суперечливі листи

Джонсон направив у Брюссель два листи: один - з проханням про відтермінування "Брекзиту", як того вимагали депутати, але без підпису. А інший - про те, що відстрочка буде помилко