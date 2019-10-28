Зеленский почтил память погибших защитников Украины [ Редактировать ]
В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших военных в честь 75-ой годовщины изгнания нацистов из Украины. Об этом он написал в соцсети Instagram и прикрепил соответствующее фото.
"С адских ворот той войны вышла целая генерация украинских героев, и сегодня - весомая возможность вспомнить, поблагодарить и поклониться низко им всем", - написал глава государства.
Зеленский также отметил, что подвиг вдохновляет и побуждает современных защитников Украины достойно держать высокую планку украинской военной традиции.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о Госпогранслужбе, а также президент приехал к добровольцам в Золотое.
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