Трусость - не самая хорошая черта характера, особенно у мужчин. Такие представители сильного пола часто не вызывают интереса у женщин, да и вообще не пользуются успехом. Так, астрологи рассказали, какие знаки зодиака не способны на риск.

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Дева

Первое место астрологи отдали Девам. Этот знак зодиака никогда не рискует, он привык жить так, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Девы решают конфликты цивилизовано, однако иногда от трусости не могут даже постоять за себя.

Рак

Этот знак зодиака занял вторую позицию. Представители Раков не любят авантюры, они живут спокойно и без риска. Раки любят решать все вопросы дипломатическим путем. Они неконфликтные и не воспринимают эту черту характера у других людей.

Весы

Весы заняли третье место. Они не любят агрессию, хотя и сторонники справедливости. Весы выберут стол переговоров, нежели будут отстаивать свои права физически. Для этого знака зодиака главное спокойствие, размеренный образ жизни, безопасность собственного дома, членов семьи.

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