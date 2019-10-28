В воскресенье, 27 октября, в Киевской области в Бородянском районе на улице Новой случилось происшествие: загорелся частный дом. Известно, что в происшествии погибла женщина, которая находилась внутри. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области.

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В доме пожарные обнаружили тело женщины 1960 года рождения. Владелец дома, 1954 года, сумел самостоятельно выбраться из горящего здания, в результате чего получил ожоги. Его госпитализировали в Бородянскую центральную районную больницу.

На месте происшествия работали две единицы техники и 8 человек личного состава. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Ривне заживо сгорел 5-летний мальчик, а также в Киеве загорелась многоэтажка.