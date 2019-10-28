Новый смартфон Apple будет с улучшенным экраном. Об этом сообщает DigiTimes.

iPhone 12 будет иметь экран с частотой обновления 120 Гц. Это в два раза больше, чем имеет последняя модель iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max - у всех этих моделей частота обновления экрана 60 Гц. Подобные показатели в 120 Гц имеют iPad Pro 2018 года выпуска.

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Ролики будут воспроизводиться с частотой в 24, 48 и 60 кадров в секунду, что позволит стать изображению более плавным. Также отмечается, что iPhone 12 может получить OLED-экран, а не IPS.