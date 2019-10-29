На Прикарпатті легковик зіткнувся із маршруткою [ Редактировать ]
Одна людина загинула, троє зазнали травм у ДТП на Івано-Франківщині. Серед них десятирічна дівчинка. Пригода сталася неподалік села Креховичі. Легкова автівка зіткнулася з мікроавтобусом.
Її водійка загинула на місці. Травмовані три людини з мікроавтобуса. Їх ушпиталили. Десятирічна дитина в реанімації у тяжкому стані.
по теме
На Хмельниччині у ДТП загинула родина з дитиною
Трагедія сталася неподалік села Солобківці - у легковик на великій швидкості влетів ваговоз
У Києві "швидка" протаранила машину з дітьми
Смертельна ДТП за участі швидкої сталася напередодні ввечері у столиці. Загинув водій та фельдшер, п'ятеро людей травмовано, зокремо троє дітей
На Київщині водій авто збив дитину на "зебрі"
На відео видно, як дитина чекає, доки проїдуть машини, щоб перейти дорогу. А потім її на швидкості збиває автомобіль
В Хмельницкой области в жуткой аварии погибла семья (фото)
В Хмельницкой области на трассе "Житомир-Черновцы" случилось смертельное ДТП с фурой
Водитель задавил маму с ребенком на переходе (видео)
В пятницу, 25 октября, в Днепре на пересечении Чернышевского и Гоголя случилось жуткое ДТП