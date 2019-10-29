Десятирічна дитина в реанімації у тяжкому стані

Одна людина загинула, троє зазнали травм у ДТП на Івано-Франківщині. Серед них десятирічна дівчинка. Пригода сталася неподалік села Креховичі. Легкова автівка зіткнулася з мікроавтобусом.

Її водійка загинула на місці. Травмовані три людини з мікроавтобуса. Їх ушпиталили. Десятирічна дитина в реанімації у тяжкому стані.