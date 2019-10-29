В издании "Голос Украины" опубликован законопроект №1035-2 о лишении народных депутатов выплат из-за прогулов. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

При этом документ вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Согласно закону, в случае, если депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский заявил о сокращении расходов. А также Верховный суд призывает президента ветировать популярный закон.