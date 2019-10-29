Лишении депутатов выплат из-за прогулов: опубликован закон [ Редактировать ]
В издании "Голос Украины" опубликован законопроект №1035-2 о лишении народных депутатов выплат из-за прогулов. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
При этом документ вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.
Согласно закону, в случае, если депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский заявил о сокращении расходов. А также Верховный суд призывает президента ветировать популярный закон.
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