Розведення військ у Золотому і Петрівському підтримали в "Опозиційній платформі - За життя".

У політсилі вважають, що дотримання режиму тиші знизить напруженість по обидва боки лінії зіткнення, а також стане підґрунтям для проведення зустрічі лідерів у Нормандському форматі. Прямий діалог між сторонами у партії називають єдиним можливим способом припинення конфлікту.

"Коли стає питання примирення, треба бути принциповим. Прийняли рішення розводити війська - давайте їх розводити. Всі люди цього хочуть. Це прямий шлях до миру. А не треба йти на поводу частини націоналістичних партій, які використовують цю тему для того, щоб підвищити свій рейтинг", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова "Опозиційної платформи - За життя"