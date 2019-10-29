В "Опозиційній платформі - За життя" підтримали розведення військ у Золотому і Петрівському [ Редактировать ]
Розведення військ у Золотому і Петрівському підтримали в "Опозиційній платформі - За життя".
У політсилі вважають, що дотримання режиму тиші знизить напруженість по обидва боки лінії зіткнення, а також стане підґрунтям для проведення зустрічі лідерів у Нормандському форматі. Прямий діалог між сторонами у партії називають єдиним можливим способом припинення конфлікту.
"Коли стає питання примирення, треба бути принциповим. Прийняли рішення розводити війська - давайте їх розводити. Всі люди цього хочуть. Це прямий шлях до миру. А не треба йти на поводу частини націоналістичних партій, які використовують цю тему для того, щоб підвищити свій рейтинг", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова "Опозиційної платформи - За життя"
по теме
Закони чи з’ясовування стосунків: що вирішували народні обранці у Верховній Раді
Народні депутати сьогодні півдня з’ясовували стосунки та більше переймались тим, хто кого образив та чиї інтереси похитнулись
Війна з офшорами та неплатниками податків: що вирішили народні обранці
Парламент вийшов на війну з офшорами. Цього тижня на порядку денному одразу два законопроекти про деофшоризацію
Юрий Бойко: Мы должны чтить ветеранов, помнить их великий подвиг и сделать все для того, чтобы остановить сегодняшнюю войну
В день 75-ой годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков, возложить цветы к Вечному огню пришли ветераны, народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Розведення військ на Донбасі: в "Опозиційній платформі - За життя" прокоментували важливість дотримання "Нормандського формату"
Знову не вдалося досягти умов, що потрібні для розведення військ, на ділянці фронту у Золотому та Петрівському на Луганщині - однак, саме це розведення є останньою передумовою для зустрічі лідерів держав у Нормандському форматі
Відрізані від світу: співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко обговорив із жителями Золотого важливі питання
Політик розмовляє з місцевими жителями про обидва вектори проблем. Перший - повсякденний. Другий - надважливий: про розведення сил і встановлення миру
Юрий Бойко: чтобы прекратить спекуляции вокруг разведения войск, депутаты и граждане Украины должны знать, как это происходит
В среду, 16 октября, вокруг разведения войск в районе Петровского и Золотого, которое должно было начаться еще 7 октября, существует очень много спекуляций, что может навредить мирному процессу