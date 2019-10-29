Табачный скандал: Гончарук сделал заявление [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с заявлением. Об этом глава Кабинета министров сообщил на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе.
Известно, что правительство и крупнейшие табачные компании пришли к компромиссу относительно "табачных поправок", которые стали причиной скандала.
Гончарук заявил, что на прошлой неделе было выработано решение проблемы.
Глава Кабмина подчеркнул, что законодательные изменения, касающиеся физических лиц-предпринимателей и, которые расширяют обязательное использование регистраторов расчетных операций для малого бизнеса, вступают в силу через год, поэтому еще есть время все отрегулировать.
Раньше сообщалось о том, что Кабмин назначил пятерых глав ОГА. А также Гончарук заявил об угрозе отключения тепла.
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