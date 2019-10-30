В среду, 30 октября, законопроект о лишении депутатов выплат из-за прогулов вступил в силу. Ранее документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. При этом он вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Согласно закону, в случае, если депутат в течение календарного месяца за одну сессию Рады Украины без уважительных причин не принимает участие в более чем 1/3 пленарных заседаний или более чем в половине заседаний комитета, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за месяц.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский заявил о сокращении расходов. А также Верховный суд призывает президента ветировать популярный закон.