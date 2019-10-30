Міжнародний канал контрабанди психотропів ліквідували прикордонники. Його організатора викрили в Одесі він саме отримав поштою 100 таблеток екстезі з Нідерландів.

Правоохоронці встановили, що затриманий закуповував наркотичні та психотропні речовини у країнах ЄС . А збував їх у Молдові. Ділку оголосили про підозру, наразі розшукують спільників.