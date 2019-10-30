Риболовні сіті довжиною в один кілометр

Риболовні сіті загальною довжиною в один кілометр виловили екологи у водах Балтійського моря. З так званими "примарними тенетами" - почали боротьбу у Фінляндії.

Мета тамтешньої урядової кампанії - порятунок морських мешканців, котрі сотнями гинуть, потрапивши в рибальські пастки. Екологи створили план проблемних ділянок, абсолютна більшість із яких - основні маршрути риболовних промислів. Тепер - прочісують спеціальними гачками дно моря. Після очищення запланованих ділянок - розпочнуть операцію в нейтральних водах Балтійського моря.