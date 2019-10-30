Украинские болельщики не смогут вживую увидеть матч национальной сборной нашей страны и поддержать ее в противостоянии с Сербией, которое состоится 17 ноября в Белграде. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Соответствующее решение принято по договоренности с Футбольным союзом Сербии из соображений безопасности, дабы исключить конфликтные ситуации между фанатами двух стран.

Читайте также Игрок "Динамо" жестко раскритиковал клуб

Ранее по этим же причинам балканская страна осталась без поддержки фанатов на выездном поединке со сборной Украины, который состоялся 7 июня во Львове. Тогда наши футболисты не оставили камня на камне от главных конкурентов по группе В.

Отметим, что нынешний матч для "сине-желтых" уже не имеет никакого турнирного значения, так как после фееричной победы над Португалией подопечные Андрея Шевченко впервые в истории досрочно вышли в финальную часть Евро-2020.