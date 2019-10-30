Конец 2019 года положит начало успехов в следующем году для трех знаков зодиака. Декабрь задаст хорошую тенденцию для всей зимы и представители зодиакального круга будут ощущать невероятную удачу все три месяца. Астролог Павел Глоба рассказал, что это за три знака-везунчика. Об этом пишет "РБК Украина".

Телец

Тельцы, переживающие сложности на протяжении года, смогут уже в первой половине декабря ощутить, что любовные и финансовые проблемы разрешились сами по себе. Астролог считает, что представители этого знака Зодиака переживут настоящую трансформацию личности и посмотрят на мир другими глазами.

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Стрелец

Стрельцы не покладая рук будут трудиться вплоть до декабря. И уже в начале первого месяца зимы они будут вознаграждены по достоинству. Их жизнь будет меняться к лучшему едва ли не каждый день. А в успехе конца 2019 года немалую роль сыграют близкие люди.

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Рыбы

В гороскопе удачи на декабрь 2019 Рыбам Фортуна может принести фантастические сюрпризы. Павел Глоба в своем астрологическом прогнозе говорит о возможности кардинальных изменений в финансовой сфере и на амурном фронте.

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